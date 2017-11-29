Teomanpaşa’ya 8 milyon 850 bin liralık yatırım

Kepez Belediyesi, imara uygun yapılaşması tamamlanan Teomanpaşa Mahallesi’nin alt yapı çalışmaları sonucu bozulan ve kullanılamaz hale gelen asfaltını ve kaldırımını yeniden yapıyor. Asfalt ve kaldırım çalışması ilk olarak mahallenin Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’nin kuzey bölümündeki sokaklarında yapılıyor.

Ayaklar çamura ve suya değmeyecek

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak yolların bozulan asfaltını ve kaldırımını iş makineleriyle kaldırdı. Daha sonra yola dolgu malzemeleri serildi. Ardından sıcak asfalt yapımına geçildi. Sıcak asfalt çalışmasından sonra sokakların kaldırım inşası başlayacak. Yağmurlu havalarda su birikintisi olmaması ve vatandaşın ayağının suya değmemesi için de yollarda kırmızı kot çalışması yapılıyor.

Üst yapıya 8 milyon 850 bin lira

Ocak 2018’den sonra ise asfalt ve kaldırım çalışmaları, mahallenin Necip Fazıl Kısakürek Caddesi ile Gazi Bulvarı arasındaki kısmında gerçekleştirilecek. Teomanpaşa Mahallesi’nin 23 kilometre uzunluğunda, 9 metre genişliğindeki tüm yollarında 39 bin ton sıcak asfalt, 50 bin metrekare de parke kaldırım çalışması yapılacak. Mahallenin tüm yollarının asfaltının ve kaldırımının yapım maliyeti ise yaklaşık 8 milyon 850 bin lira olacak.

Teomanpaşa Mahallesi’ndeki üst yapı çalışmaları hakkında bilgi veren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Şehirleşme alanında mahallenin makyaj çalışmalarını yapıyoruz. Kasım’da asfalt çalışmasına başlayacağımız hususunda Teomanpaşa Mahallesi sakinlerine söz vermiştik. Söz verdiğimiz gibi Kasım ayı içerisinde asfalt çalışmalarına başladık. Eskiyen, kullanım ömrünü tamamlayan asfaltı kazıyoruz ve kazıdıktan sonra kaymak gibi asfalt yapıyoruz” dedi.