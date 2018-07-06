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06 Temmuz 2018 15:50

Terk edilmiş iş merkezi inşaatında erkek cesedi bulundu

Antalya’da terk edilmiş bir iş merkezi inşaatında, yaklaşık bir ay önce öldüğü tahmin edilen erkek cesedi bulundu.

Terk edilmiş iş merkezi inşaatında erkek cesedi bulundu

06 Temmuz 2018 15:50


Edinilen bilgiye göre, dün saat 14.00 sıralarında Çaybaşı Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde terk edilmiş bir iş merkezi inşaatında terk edilmiş bir iş merkezi inşaatında erkek cesedi bulunduğu ihbar ihbarı üzerine olay yerine giden Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, iş merkezinin ikinci katında ağır bir kokuyla karşılaştı.


Bimekan olduğu tahmin edilen şahsın yaklaşık 1 ay önce öldüğü tespit edilirken cesedin çürümeye başladığı öğrenildi. Cesedin çevresindeki kıyafetlerde yapılan incelemede Alpay K. (40) adına düzenlenmiş evraklar çıktı. Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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