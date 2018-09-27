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Ters dönen araçta can pazarı

Antalya’da meydana gelen kazada ters dönen araç içerisinde can pazarı yaşandı.

Antalya'da meydana gelen kazada ters dönen araç içerisinde can pazarı yaşandı.


Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında Antalyaspor kavşağında sürücüsünün ismi belli olmayan 07 GUM 86 plakalı araç, henüz belirlenemeyen nedenle takla atarak ters devrildi. Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar yardıma koştu. Vatandaşlar ilk olarak araçta bulunan kadını dışarı çıkartıp su verdi. Ardından araç içinde bulunan erkek de uzun uğraşların ardından çıkartıldı. Kazanın şokuyla kadın gözyaşlarına boğulurken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Kazanın ardından yaşanan can pazarı ise bir vatandaş tarafından görüntülendi.

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