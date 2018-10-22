Teşhis konulamayan Baran ve Deniz için 8 sanatçı gönüllü konser verdi

Antalya'da yatağa mahkum yaşayan ve hastalıklarına resmi olarak bir teşhis konulamayan Baran (13) ve Seçkin Deniz Karayel (4) kardeşlerin bakım giderlerinin karşılanması için 8 sanatçı bir araya gelerek gönüllü konser verdi.

Gülseren Karayel, 2004 yılında işitme engelli Bülent Karayel ile hayatını birleştirdi. 2006 yılında hamile olduğunu öğrenen Karayel, çocuğunun engelli olacağını öğrenince dünyası karardı. Buna rağmen Baran'ı dünyaya getiren Karayel, oğlunu götürmediği hastane bırakmadı ama bir türlü teşhis konulamadı. Yaşı ilerledikçe Baran'ın durumu ağırlaştı. Karayel çifti, o zaman 8.5 yaşında olan Baran'a bir kardeş gelmesi halinde iyi geleceğini düşündü. Doktorların da bilgisi dahilinde ikinci çocuğu yapmaya karar verdi. Deniz adını verdikleri ikinci erkek çocukları dünyaya geldi. 3 aylıkken Deniz'de de Baran'daki aynı hastalık görüldü. Üstelik Deniz'in gözlerinin de görmediği belirlendi. Anne Gülseren Karayel şu anda ikisi de yüzde 100 engelli Baran ve Deniz ismindeki çocuğuna evinde bakıyor. İşitme engelli eşi de ona destek oluyor.

“Şu ana kadar gerçekten tanı konulamadı”

Baran ve Deniz'in bakım giderlerinin karşılanması ve aileye yardımcı olunması amacıyla Antalya'da iyilik meleği olarak anılan 37 yaşındaki İnayet Öztürk Yücetaş, sosyal paylaşım sitesinde kurduğu "Kadının Sesi" grubu ile bir konser organizasyonu düzenledi. Konsere 8 halk sanatçısı katıldı. Geceye katılmak isteyen vatandaşlar da konser bileti alarak biriken paraların aileye gitmesine vesile oldu. Gecede Baran ve Deniz için 6 bin TL'ye yakın para toplandı. Gecede kısa bir konuşma yapan anne Gülseren Karayel, “Çocuklarım için yapıldı. İkisi de engelli. Şu ana kadar gerçekten tanı konulamadı. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim” dedi.

“Baran ve Deniz'in sesini duyurmak için buradayız”

İnayet Öztürk ise, “Herkese teşekkür ederiz. Biz Baran ve Deniz'in sesini duyurmak için buradayız. Zaten ‘Kadının Sesi' olma amacımızda buydu. Bizim ilk kuruluş amacımız şiddet mağduru kadınları sesi olmaktı. Daha sonra çocuklarımızla da ilgilenmeye başlandık” diye konuştu.