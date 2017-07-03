TESK-UNICEF Çocuk işçiliğinin önlenmesi toplantısı

Antalya’da başlayan toplantı 3-4 Temmuz tarihleri arasını kapsayacak. Programda, Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programının Tanıtımı, Çocuk Hakları ve Çocuk İşçiliği: Kavram, Kapsam ve Çocuk İşçiliğinde Mevcut Durum, Ulusal Mevzuatımızca Eğitimden Yoksun Çalışan Çocuklara Sağlanan Eğitim İmkânları, Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Eylem Planı, Çocuk Hakları ve İş İlkeleri ve Çocuk İşçiliğine İlişkin Yasal Düzenlemeler ile ilgili konular ele alındı. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizde bulunan 3,5 milyon mülteciyi bir araya getirdiğimiz zaman, bir Avrupa Birliği ülkesi nüfusu oluşuyor” dedi.

Çocukların iyi yetiştirileceğine inancında kuşkusunun olmadığını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu(TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Çocukların kendileri için önemli olduğunu dile getirdi. Palandöken, “Zaten aile birlikteliğinin temeli de çocuğa dayanır. İyi bir eğitim görmüş, topluma yararlı bir çocuğunuz varsa her şeyiniz vardır. Emin ve güvenilir, sizden sonra sizi temsil edecek bireyleriniz çocuklarını vardır. Bu kültür ve gelenek ülkemizin gerçekten de olmazsa olmazıdır. Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlarımız çocuk işçiler için ellerinden geleni, maddi manevi desteklerin verilmesini, küçük sanayi sitelerinin geliştirilmesi için, çocukların çalışma hayatlarının kolaylaştırılması için çok sayıda proje geliştiriyorlar” dedi.

“Ülkemizde bulunan 3,5 milyon mülteciyi bir araya getirdiğimiz zaman, bir Avrupa Birliği ülkesi nüfusu oluşuyor”

Çocukların genç yaşta para kazanmak için çalışmaktan aile bireylerinin de rahatsız olduğunu belirten Bendevi Palandöken, “Çocukların genç yaşta para kazanmaya yönelmesi, o çocukların daha rahat yetişme ortamının sağlanmamasından aile bireyleri de rahatsız. Onlarda çocukların hayata parayla tanışmasını kabullenmezler. Ama bu ülkemizin gerçeği. Buna rağmen ülkemizde bulunan 3,5 milyon mülteciyi, misafirimizi çocuklarıyla bir araya getirdiğimiz zaman, önemli bir Avrupa Birliği ülkesi nüfusu oluşuyor. Bunların hayata farklı bir açıdan yetiştirilmesi için meslek ve zanaat sahibi olması şartlarının iyileştirilmesi çok önemli. Zaten TESK olarak yine eğitim ile ilgili Türkiye’nin 8 ilinde bu çocuk işçiliği, şiddet gören kadınlarımızla ilgili önemli çalışmalar gerçekleştirdik. 10 bine yakın kadınlarımızı, çocuklarımızı bir meslek öğrenmeye ve mesleki eğitimin ne kadar önemli olduğunu bu çocukları farklı bir eğitimden geçirmeliyiz” diye konuştu.

“UNICEF ile birlikte çocukları mesleklere yönlendirmekte fayda görüyorum”

Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır gibi daha çok çocuk sahibi nüfusa sahip illerde çalışmalar yaptıklarını belirten Palandöken, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bundan sonra ki süreçte biraz geç kaldık diye söylemekte sakınca görmüyorum. UNICEF ile birlikte bu çocukları mesleklere yönlendirmekte fayda görüyorum. Hükümette bu konuda önemli gelişmeler yapıyor. Onlar için konfederasyonumuz ve bakanlıklar bir arada çalışıyoruz. Mesleki eğitim alanında da çocukların kendilerini sağlıklı bir ortamda toplumun her kesimi tarafından üzülerek seyredilen bu çocuk işçiliğinin önüne geçilmesi için alternatif bir programların yapılması için çalışmalar devam edecek. Ülkemiz buna özen gösteriyor. İmkanları yeterli olmasa bile, misafirperverliği, hoşgörüsü Türkiye bu tür sakıncaların üstesinden gelecek Avrupa ülkesinden daha iyi. Bunların sağlık sorunlarını çözüyoruz, çocuklarımızın günlük harçlıklarını, öğle yemeklerini veriyoruz. Bazı illerde taşımalı olarak yapıyoruz. Onların bundan sonraki hayatında hak ettikleri bir şekilde hem eğlenmeye hem dinlenmeye hem de çalışmaya yönlendirilmesi toplumların olmazsa olmazlarıdır. Çocuklar sevimli oldukları kadar, o çocukların aile birlikteliğinin temeli olduğu kadar ailenin de bel direkleridir. Bundan sonraki süreçte artık olumsuzlukların yaşanmaması için çocukların oyun, kreş çağında hatta hatta eğitim çağındaki çocukların çok daha sağlıklı bir zihne sahip olduğu konfederasyon temsilcisi olarak sizinle tekrar belki kısa bir süre sonra bunları konuşabiliriz.”

“Çocuklarımızın meslek öğrenmesi için bazı avantajları olmalı”

UNİCEF ile tanışmalarının 1-1,5 ay kadar süre önce olduğunu dile getiren TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “Düzgün bir çalışma ortamı sağlandı. Burada bulunan arkadaşlarımız Türkiye’nin neredeyse yüzde 70’inin nüfusunu temsil eden illerimizin başkanları. Bunların hepsi kendi illerinden 1 milyona yakın esnafı temsil eden kişiler. Ben konfederasyon adına kendilerine teşekkür ediyorum. Bu hususta bundan sonraki çalışmalarımızda sizleri misafir edeceğiz. Çocuklarımızın geleceği ile yeni projeler yapacağız. Mesleki eğitime önem veren biriyim. O çocuklarımızın askerlik süreçlerinde de belirli kısa dönem çalışmalarına adım atacak mücadeleler yapan insanım. O çocuklarımızın meslek öğrenmesi için bazı avantajları olmalı. Çünkü sanayi hızla gelişiyor. Meslekler teknolojiye yöneliyor. O teknolojiyi yöneten insanoğlu sonuçta. Ne kadar mükemmel bilgisayarınız olursa olsun onu kumanda eden insan olduğu bilinmesi gerekiyor. İnsan odaklı hele hele gençlik ve çocukluk dönemlerindeki yönlendirilmeleri açısından çok önemli” dedi.

“850 bin Türk çocuğu halen çocuk işçinin çalıştığını görüyoruz”

Çocuk işçiliğinin farklı yönlerini tartışmak ve bu sorunla ilgili hayata geçirebilecek olası çözümlerin ele alınması açısından toplantının önemli olduğunu söyleyen UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, “Çocuk işçiliği sosyal ve ekonomik farklılıkların doğrudan sonucu. Türkiye çocuk işçiliğinin azaltılması konusunda son yıllarda önemli gelişmeler kaydetti. Farklı bakanlıkların bu doğrultuda kaydetmiş olduğu önemli çabalar ve adımlar var. Ancak sorun tamamen bertaraf edilmiş değil. Bu önemli ilerlemelere rağmen verilere baktığımızda 850 bin Türk çocuğunun halen çocuk işçi olarak çalıştığını görüyoruz. Bunun içinde mevsimlik tarım işçiliğinde çalışan yaklaşık 400 bin çocuk yer alıyor. Suriye krizi durumun daha da kötüleşmesine sebep oldu. Türkiye’de yaşayan Suriyeli göçmen çocuklar arasında da artan bir rakamla çocuk işçiliğine maruz kalıyor" dedi.

Yakın bir tarihte kabul edilen Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Ulusal Programı’nın yeni bir çerçeve ve fırsat sunduğunu dile getiren Duamelle, çocukları daha iyi korumak ve çocuk işçiliğiyle ilgili farkındalığı arttırmaya yönelik yasal çerçevelerin güçlendirilmesi için bu ve benzeri programların önemli olduğunu dile getirdi. UNICEF Türkiye Temsilcisi Duamelle, özel sektörün de üzerine düşen rolü oynaması gerektiğini ifade ederek konuşmasını tamamladı.