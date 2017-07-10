TESK-UNICEF Çocuk işçiliğinin önlenmesi toplantısı başladı

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Dünyanın ve Avrupa’nın birçok ülkesinden daha çok göçmeni ağırladıklarını ve bu durumdan şikayetçi olmadıklarını söyledi.

Genel sekreterler kapsamında yapılan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Birlik ve Federasyon Başkanları Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı Bilgilendirme Toplantısı Antalya’da başladı. Toplantı 10-11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Programda, Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programının Tanıtımı, Çocuk Hakları ve Çocuk İşçiliği: Kavram, Kapsam ve Çocuk İşçiliğinde Mevcut Durum, Ulusal Mevzuatımızca Eğitimden Yoksun Çalışan Çocuklara Sağlanan Eğitim İmkânları, Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Eylem Planı, Çocuk Hakları ve İş İlkeleri ve Çocuk İşçiliğine İlişkin Yasal Düzenlemeler ile ilgili konular ele alındı. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “Dünyanın ve Avrupa’nın birçok ülkesinden büyük göç ve göçmen aileyi ülkemizde barındırıyoruz. Bu durumdan da şikayetçi değiliz. Türkiye büyük bir ülke ve bunun altından kalkacaktır” ifadelerini kullandı.

“3,5 milyon Suriyeli göçmen var”

Ülkede 3,5 milyon Suriyeli göçmenin olduğunu belirten Bendevi Palandöken, “Çocuk işçileri istihdamı kapsamında ülkemizde 3,5 milyon Suriyeli çocuk var. Burada bulunan herkes bir öğretici ustadır. Birlik genel sekreterlerisiniz gün içinde binlerce kişiye ilgileniyorsunuz. Çocuk işçileri kendi yavrularınız gibi görmelisiniz. Bu çocuklar önemli sıkıntılar yaşıyorlar. Örneğin, ışıklarda cam silen çocukları görüyoruz. Bu çocuklar belki de en şanslıları. Olumsuz şartlar altında çalıştıkları ortada ve bu şartların daha da düzelmesi için UNİCEF’e teşekkür ediyorum. Çok önemli bir noktada bilgilendirme toplantısıyla çocuk işçileriyle ilgili bir program düzenliyor” dedi.

“Dünyanın ve Avrupa’nın birçok ülkesinden göçmen aileyi ülkemizde barındırıyoruz”

Çocukların geleceğimiz olduğunu ifade eden Bendevi Palandöken, “Onlara ne kadar iyi ve güzel bir hayata hazırlarsak bu bizim için çok iyi olacak. Dünyanın ve Avrupa’nın birçok ülkesinden büyük göç ve göçmen aileyi ülkemizde barındırıyoruz. Bu durumdan da şikayetçi değiliz. Türkiye büyük bir ülke ve bunun altından kalkacaktır. Bunların alt yapısını iyi yapmamız lazım. Şartlar dünyada bizden farklı değil” diye konuştu.

“Her zaman daha iyi şartlar içerisinde size hizmet vermek için uğraşıyoruz”

Göçmenlerin Avrupa ülkelerinde sıkıntılar yaşadığını söyleyen TESK Başkanı Palandöken, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ülkemizin gelişmeye müsait bir belleği var. Doğduğumuz günden bugüne kadar neler değiştiğinin farkına varabiliriz. Ülkemize gıpta ile bakıyorlar. Türkiye’nin her yerinden gelen arkadaşlarımız için söylüyorum. İnsanlarımız verimli genç bir nüfusa sahip. Hayatta gördüklerimiz, çalıştırdığımız insanların yanı sıra genel sekreterlerimizle etle tırnak gibiyiz. Başkanlarımızla sürekli diyalog içerisindeyim. Her zaman daha iyi şartlar içerisinde size hizmet vermek için uğraşıyoruz. Bu sefer 20’ye yakın arkadaşımız gelemedi. Hep yaptığımız toplantılar Ekim-Kasım ayına gelirdi. Bu sefer tam mevsimine denk geldi. 1 ay sonra gelseydiniz sıcakların tam ortasına denk gelebilirdiniz. Gelmeyen arkadaşların yürekleri hep bizimle beraberler.”

“Büyümemizin engellenmesinin ne kadar çok olduğu belli”

UNİCEF’in kendilerine böylesi güzel bir imkanı verdiğini dile getiren Palandöken, çocukların daha iyi şartlar içinde çalışması ortamının hazırlanmasının gerektiğini ifade etti. Palandöken, “Ülkemiz, Avrupa ile yakın doğudaki olaylarla birçok kışkırtma ile hangi boyutlara geldiğini görüyoruz. Büyümemizin engellenmesinin ne kadar çok olduğu belli. Ülkemizde bulunan 3,5 milyon göçmenin sosyal durumlarını, geleceğe hazırlamak önemli bir sorun. Hep birlikte bu projeleri gelmeyen arkadaşlarla da paylaşacağınıza eminim” dedi.

“900 yıllık Ahilik teşkilatından geliyoruz”

Ülkeyi birçok önemli projelerde temsil ettiklerini söyleyen TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkenin geleceğiyle ilgili bir durum olduğu zaman gerisi teferruattır. Siyasetten medet uman birisi değilim. TESK’in temsilcisi olarak bu meseleleri yakından takip ediyorum. Birçok projenin içinde sizin adınıza Ankara’da olaylara müdahale ediyorum. Yine en başa döndüğümüz zaman çocukların şartlarının iyileştirilmesi için önemli durum. O çocukların çok daha iyi şartlarda, ülkemizde, dünyaya örnek olacak şekilde yaşaması lazım. 900 yıllık bir teşkilatız. Ahilik teşkilatından geliyoruz. Çocuklar bize emanet edildiği zaman onları kendi çocuklarımız gibi görmeliyiz. Bundan sonra Türkiye’nin ve dünyanın şartları değişti” şeklinde konuştu.

“Şartları daha iyi duruma getirmek için önemli mesafeler kat etmeliyiz”

Ülke olarak şartları daha iyi duruma getirmek için önemli mesafeler kat etmeleri gerektiğini ifade eden Palandöken, “Ülkemiz gerçekten de ekonomide dünyada 16’ıncı sırada, milli gelirde de 3 bin küsurlardan 12 binlere geldik. İyi miyiz? Hayır. Saygılı, memleket ayrımı yapmadan, nasıl dükkana gelen müşterilerimizi memnun etmekse, çocuk işçiliğinin önüne geçildiği zaman dünya literatüründe dünyanın önüne geçeceğiz. Uluslararası çalışma ortamında böyle bir proje çok önemli” diye konuştu.

Projeyle milyonlarca kişinin eğitileceğini söyleyen Bendevi Palandöken, “Olmazsa olmaz bir projemiz. Bu projeyle de milyonlarca kişi eğitilecek. Bizim ustalarımıza, çocuk işçilere sesleniyorum. Lütfen bundan sonraki sürecin daha mükemmel olması için çaba gösterin. 900 yıl dayandık” dedi.