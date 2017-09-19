Komandoların bir üs bölgesini düşman işgalinden dakikalar içinde temizlemesi büyük takdir topladı.

Isparta’nın Eğirdir ilçesine kurulu Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı aynı zamanda subay, astsubay,yedek subay, uzman erbaşların komando kurslarına da ev sahipliği yapıyor. Komando brövesi almak isteyenlerin eğitim alabileceği tek yer olan komutanlık, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre çeşitli kurslar düzenleniyor. Kurslarda komando eğitiminin yanında kayak, su üstü, hava indirme, meskun mahallerde muharebe eğitimini de veriliyor.

Her türlü hava koşullarında, zaman aralığı olmadan görev yapabilme kabiliyetini kazanan komandolar, öğrendiklerini gerçekleştirdikleri tatbikatla uygulama fırsatı buluyor.

Beden eğitimi ve spor çalışmasında ise kamuflajları ile yer alan komandolar, her gün 10 kilometrelik koşunun ardından eğitimlerini, şınav, mekik ve barfiks çalışmasıyla tamamlıyorlar.

Hedef 12’den vuruldu

Yakın muharebe alıştırma atışı görevini icra eden komandolar, uzak mesafede hedeflerin arasından piyade tüfeğiyle, yakın mesafeden ise saniyeler içinde çektiği tabancasıyla hedefleri imha etti. Hedefin durumuna göre pozisyon alan komandoların, kayarak ve yerden atışlarında dahi hedefleri istenilen noktalardan vurdukları görüldü.

Hem tırmandı hem marş söyledi

Dağcılık eğitiminde, komando kayasından sırtında 40 kilogramlık çantası ve tüfeğiyle inen komando, yine aynı şekilde sarp kayadan geri tırmandı. Hem tırmanan hem de ‘Komando Marşı’nı söyleyen komando, her türlü arazi şartlarından inme ve çıkma kabiliyetlerinin olduğunu gösterdi.

Yaralı kurtarıldı

Komando kayasının diğer yamacında ise yaralanan bir kişinin kayalık ve ağaçlık alanda bulunması ve taşınması görevi başarıyla icra edildi. Sarp kayalardan yaralının yanına inen komandolar, ilk müdahalenin ardından yaralı kişiyi sedye aldı. Taşıma sisteminin kurulması ile bir komando eşliğinde sedye kayalık alandan çıkartıldı. Bir komandonun ise aynı kayalık alandan çıplak elle gerçekleştirdiği tırmanış takdir topladı.

El bombası ve köprüden geçiş

Komandoların yaklaşık 35 derecelik sıcak altında 40 kilogramlık çanta ve tüfekle, ikili üçlü izli köprüden geçişlerini dakikalar içinde tamamladı.

El bombası atışı eğitiminde komandolar, eğitim komutanının komutları çerçevesinde sırasıyla el bombası atışını yapıp gösterilen hedefi bayarıyla yok etti. Önce atış prosedürlerinin uygulandığı komandoların el bombası ile hedefi vurma anları saniye saniye kaydedildi.

"Üst bölgesi temizlendi"

Keşif ve taktik akın harekatı duruma dayalı eğitim kapsamında komandolar, düşman işgali altındaki bir üst noktasını temizledi. Tim komutanının emriyle araziye dağılan komandolar önce kendi güvenliklerini aldı. Düşman bölgesini gözetleyen komandolar, alçak sürünme ile kamufle olarak nöbetçileri sessiz şekilde etkisiz hale getirdi.

Dış noktadaki nöbetçilerin etkisiz hale getirilmesinin ardından makineli ve keskin nişancılar tarafından iç bölgedeki nöbetçiler vuruldu. Ardından tim komutanın emriyle üst bölgesine sızma işlemi gerçekleştirildi. Yine tim komutanının işaretiyle saldırıya geçen komandolar bina içindeki düşman unsurlarının sis bombalarıyla görüşlerini düşürerek, dakikalar içinde imha etti. Kısa sürede görevlerini zayiatsız ve başarıyla tamamlayan komandolar birliklerine geri döndüler.