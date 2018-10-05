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Tetanos aşısı korkusu hastanelik etti

Antalya’nın Aksu ilçesinde bir ortaokulda tetanos aşısı yapılacağını öğrenen 20 öğrenci baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir ortaokulda tetanos aşısı yapılacağını öğrenen 20 öğrenci baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan öğrenciler taburcu edildi.


Edinilen bilgiye göre Antalya'nın Aksu ilçesinde Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, Pınarlı Cumhuriyet Ortaokuluna geldi. Ekipler tarafından okulda bulunan 8'inci sınıf öğrencilerine tetanos aşısı yapıldığı sırada 20 öğrenci aşıdan korkarak rahatsızlandı. Rahatsızlanan öğrenciler için okula çok sayıda ambulans çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri öğrencilere müdahaleyi okul içerisinde yaptı. Aşılar yapıldığı sırada korkup mide bulantısı, baş dönmesi geçiren öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine aşı yapma işlemi durduruldu. 20 öğrenci hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Öğrencilerinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

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