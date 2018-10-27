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TFF 3. Lig 3 Grup: Serik Belediyespor: 1 - Çorumspor: 0

TFF 3.

Lig 3. Grup'ta Serik Belediyespor sahasında Çorumspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 1-0 kazandı.



Stat: İsmail Oğan


Hakemler: Aykut Sergin, Ahmet Yaşılak, Hacı Selim Konukçu


Serik Belediyespor: Cemal, Taner (Çağlar dk. 85 ?), Samet, Sinan, Muhammet (Erman dk. 58), Ahmet, Abdurrahman, Burçin, Erdi, Atakan, Volkan (Rauf dk. 90 ?)


Çorumspor: Onurcan, Oğuzhan, Fatih, Yakup, Samet Emrah (Emre dk. 75 ?), Akın, Ferdi, Mikail (Ertuğrul dk. 70 ?), Mümin (Kıvanç dk. 84 ?), Fahri


Gol: Atakan (dk. 82)


Sarı kartlar: Abdurrahman, Ahmet, Burçin, Samet, Sinan, Atakan (Serik Belediyespor), Samet, Emrah, Emre, Fatih, Oğuzhan (Çorumspor)

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