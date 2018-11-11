TFF 3. Lig 3. Grup: Serik Belediyespor:1 - Ankara Adliye Spor:1

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta mücadele eden Serik Belediyespor sahasında Ankara Adliye Spor’la 1-1 berabere kaldı.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor sahasında Ankara Adliye Spor'la 1-1 berabere kaldı.
Maç öncesinde Hakkari'de şehit olan Mehmetçiklerimiz için saygı duruşunda bulunuldu.
Maça Serik Belediyespor başladı. Maçın 22. dakikasında gelişen Ankara Adliye Spor atağında Mustafa'nın sağdan ortasında Aykut kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi. İlk yarıda başka gol olmayınca ilk yarı konuk ekip Ankara Adliye Sporun 1-0 lık üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarının 55. dakikasında Ankara Adliye Spordan Cevher'in ceza sahası içinde Volkan ile girdiği ikili mücadele de top eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Serik Belediyespordan Mehmet'in penaltıdan attığı golle eşitlik sağladı. 1-1
71. dakikada Atakan'ın sert şutunu kaleci Sercan güçlükle kornere çıkardı.
Karşılaşma sonucunda Serik Belediyespor, Ankara Adliye Spor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: İsmail Ogan
Hakemler: Mehmet Çağatay Lakot, Ercan Akbaş, Barış Sun
Serik Belediyespor: Cemal, Taner (Çağlar Dk. 85), Samet, Muhammet Ali (Mehmet Dk.33), Ahmet, Abdurrahman, Erman (Rauf dk. 85), Burçin, Erdi, Atakan, Volkan
Ankara Adliye Spor: Sercan, Cevher, Mustafa (Osman dk. 88), Ali, Fatih, Salih, Aykut, Veli, Barış, Erol, Serkan (Gökhan dk.87)
Goller: Mehmet dk.58 pnt (Serik Belediye Spor) Aykut dk. 22 (Ankara Adliye Spor)
Sarı Kartlar: Abdurrahman, Cemal (Serik Belediyespor), Cevher, Fatih (Ankara Adliye Spor)