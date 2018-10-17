TFF 3. Lig: Serik Belediyespor: 2- Kocaelispor: 1

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup mücadelesinde Serik Belediyespor ligin 8.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup mücadelesinde Serik Belediyespor ligin 8. haftasında sahasında Kocaelispor'u 2-1 yendi.
Serik Belediyespor'un üstün oynadığı maçın ilk yarısında gol olmayınca ilk yarı 0 – 0 sona erdi. Maçın 47. dakikasında Taner'in ortasında Serik Belediyespor'dan Volkan, attığı golle ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi.
57. dakikada yine Ahmet'in ortasını Serik Belediyespor'dan Sinan gole çevirince takımını 2-0 öne geçirdi.
Maçın 86. dakikasında Kocaelispor'dan Rıza attığı golle skoru 2-1 yaptı.
İkinci yarıda başka gol olmayınca maç Serik Belediyespor'un 2-1 galibiyeti ile sona erdi.
Serik Belediyespor bu sonuçla puanını 15'e çıkartırken ligde 4. Sıraya yükselirken Kocaelispor ise 15 puanda kalarak 3. Sıraya geriledi.
Serik Belediye spor hafta sonunda deplasmanda Bayburt İl Özel İdare Gençlikspora konuk olacak.
STAT: İsmail Ogan Stadı
HAKEMLER: Mehmet Şükrü Kozcu, Muhammed Yıldız, Çağlar Demirkıran
SERİK BELEDİYESPOR: Cemal, Taner, Samet, Sinan, Muhammet (Mehmet dk. 88), Ahmet, Abdurrahman, Burçin, Erdi, Atakan (Taner Kahriman dk. 72), Volkan (Çağlar dk. 65)
KOCAELİSPOR: Volkan, Fatih, Murat, Kemal, Mert (Kerem dk. 52), Sefa (Rıza dk. 86), Burak, Sinan, Mesut, Hamza, Ali
GOLLER: Volkan dk.47, Sinan dk.57 (Serik Belediyespor), Rıza dk.86 (Kocaelispor)
SARI KARTLAR: Sinan, Erdi, Cemal (Serik Belediyespor), Mesut, Kerem, Hamza, Ali (Kocaelispor)