TFF temsilcisi kazada ölen babasının başında gözyaşı döktü

Kazayı duyar duymaz olay yerine gelen Şener’in Türkiye Futbol Federasyonu Antalya İl Temsilcisi oğlu İsmail Şener, babasının cansız bedeni başında uzun süre gözyaşı döktü.

Olay saat 10.50 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydan Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine yakın bir noktadan yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşındaki Ramazan Şener’e (61) Aspendos Bulvarı istikametinden Meydan Kavşağına gelmekte olan Harun M. yönetimindeki 42 B 1670 plakalı araç çarptı. Kaza sonrası yola savrulan Ramazan Şener olay yerinde yaşamını yitirdi. Bu sırada Şener’in yakınları kaza haberini alarak olay yerine geldiler. Şener’in cansız bedenini gören eşi sinir krizi geçirirken, Antalya Futbol İl Temsilcisi olan oğlu İsmail Şener ise uzun süre babasının cansın bedeninin başında gözyaşı döktü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şener’in cansız bedeni morga kaldırıldı.

Aynı yerde 15 dakika sonrası ikinci kaza

Öte yandan 15 dakika sonra ise kazanın olduğu bölgenin hemen 50 metre uzaklığında ikinci bir kaza daha meydana geldi. Merdin Kaya yönetimindeki 07 CHV 86 plakalı araç, Semih Tunç idaresindeki 07 DL 872 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motorsikletten düşen ve bacağında kırık olduğu tahmin edilen Semih Tunç kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, araç sürücüsü Merdin Kaya’nın ise direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Durumu fark eden vatandaşlar, Kaya’yı kazanın gerçekleştiği bölgenin hemen yakınında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsü ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı