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16 Haziran 2017 17:51

TGF Yerel Yıldızlar Turu Antalya Bölgesi 1. ayak müsabakası tamamlandı

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2017 takvimi faaliyet programında yer alan TGF Yerel Yıldızlar Turu Antalya Bölgesi 1.

TGF Yerel Yıldızlar Turu Antalya Bölgesi 1. ayak müsabakası tamamlandı

16 Haziran 2017 17:51

ayak müsabakası sona erdi.


15-16 Haziran tarihlerinde 2 gün süren Yerel Yıldızlar Turuna National Golf Kulübü’nde yapılan Yerel Yıldızlar Turu İstanbul bölgesi 1. ayak müsabakasında Serik BGA, Bel-Ka Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Akademisi, National BGK, National Gloria Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Gloria Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Yumak Spor Kulübü, Maçka Spor Kulübü, Kuşadası Golf Kulübü, Ortahisar Kanuni Golf Kulübü, Cornelia Golf Kulübü’nden ve ferdi lisanslı olarak toplam 67 sporcu mücadele etti.


İki raunddan oluşan müsabakanın sonunda erkekler grossda National Antalya Gençler Golf Akademisi’nden Berk Çelik toplamda 151 gross skorla, genç kızlarda Serik BGA’dan Gülten Gül Gözüyanık 156 gross skorla turnuvanın kazanan oyuncuları oldu.


Erkekler A kategorisinde National BGK’dan Cem Başpınar 141 net vuruşla, B kategorisinde Bodrum Golf Kulübü’nden Turgut Akcan toplamda 79 stableford skorla turnuvayı ilk sırada bitirdi. Genç kızlardaysa A kategorisinde National BGK’dan Ayşe Demir 139 net vuruşla, B kategorisinde Bodrum Golf Kulübü’nden Aylin Tepe 88 stableford skorla birinci oldu.


Yerel Yıldızlar Turu Antalya bölgesi 2. ayak müsabakası,13-14 Temmuz tarihleri arasında Serik Kadriye Mahallesi Turim Merkezindeki Kaya Palazzo Golf Kulübü’nde oynanacak.




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