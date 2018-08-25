THK, 7 bin 250 küçükbaş, 157 büyükbaş deri topladı

Türk Hava Kurumu, 40 kişilik bir ekip ile ilçe merkezi ve mahallelerde 4 gün boyunca deri topladı. Korkuteli Türk Hava Kurumu Şube Başkanı Mehmet Karaca, 7 bin 250 adet Küçükbaş ve 157 adet büyükbaş kurban derisi topladıklarını söyledi.

Karaca, “Ekiplerimiz bayram süresince sürekli olarak çalıştılar. Kurban kesen vatandaşlarımız ilçemiz merkezinde mahallelerdeki kesilen derilerini Şubemize bağışladılar. Bu yıl 7 bin 250 adet Küçükbaş ve 157 adet Büyükbaş kurban derisi topladık. Kurban derilerini ihaleyi alan Mehmet Tan’a teslim ettik” dedi.