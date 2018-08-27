THK, Akseki’de 2 bin 618 deri topladı

THK Akseki Şubesi Başkanı İhsan Köse, Kurban Bayramında 2 bin 564 keçi, 290 koyun ve 54 sığır derisi toplandığını ve bu derilerden yaklaşık 21 bin 200 lira gelir elde edildiğini bildirdi.

Kurban Bayramı süresince yoğun çalışmalarının sonucunu aldıklarını belirten Köse, "Türk Hava Kurumu her zaman halktan aldığı destekle kendisine yakışan görevin bilincinde olarak hedefine ulaşmıştır. Kurban derilerinin toplanmasında kurumumuza desteklerini esirgemeyen Akseki Kaymakamlığı ve Akseki Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi.