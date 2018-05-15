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15 Mayıs 2018 16:22

THM Kadınlar Korosu ‘anneler’ için söyledi

Konyaaltı Belediyesi Türk Halk Müziği (THM) Kadınlar Korosu, “Anneler Günü”ne özel konser düzenledi.

THM Kadınlar Korosu ‘anneler’ için söyledi

15 Mayıs 2018 16:22


Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen THM Kadınlar Korosu’nun “Anneler Günü Konseri” büyük ilgi gördü. Yiğit Aktı şefliğinde sahne alan THM Kadınlar Korosu, performansı ile büyük beğeni topladı. Konser de ‘Mağusa limanı’, Karadır kaşların’, ‘Gökte yıldız aymisun’ gibi birbirinden güzel 15 eser seslendirildi. İzleyenler, konserde hem duygulandı hem de eğlenceli dakikalar geçirdi.


THM Kadınlar Korosu’nun Anneler Günü gibi çok özel bir günde sahne aldığını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Elleri öpülesi Annelerimizin ‘Anneler Günü’ kutlu olsun. Koromuz her geçen gün büyüyerek kendini geliştiriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.




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