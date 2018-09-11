Ticaret İl Müdürlüğünden velilere okul öncesi kırtasiye alış veriş uyarısı

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması öncesinde, ülke çapında kırtasiye ve ofis malzemeleri denetimlerinin tüm il sınırlarında arttırıldığını belirten Dizerkonca, “Yeni başlayan eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, okul kıyafetleri ve kırtasiye malzemeleri sağlık açısından son derece önemli çocuklarımızı mutlu ederken sağlıklarını da düşünerek dikkatli okul alışverişi yapmalıyız dedi.”Dizerkonca ayrıca ürünlerde fitalat, kadmiyum, azoboyar, benzen ve kurşun gibi kansorejen kimyasal maddelerin kullanılıp kullanılmadığını, sıkı bir şekilde denetlediklerini söyledi.

Ticaret Bakanlığı'nın güvensizliği belirlenen ürünlerin bilgilerini paylaştığı internet sitesi olduğuna dikkat çeken Dizerkonca, “Bakanlığımız, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla ‘www.guvensizürün.gov.tr' ve ‘gubis.gov.tr' internet sitelerinde güvensiz ürünleri açıklıyor, buradan güvensiz ürünlere mutlaka bakmak gerekir. Özellikle boya kalemlerinde ‘EN71 standardına uygundur' ibaresinin bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Tüketiciler çocukları için kırtasiye alışverişi yaparken özellikle oyuncak kategorisine giren boya malzemelerinde “CE” işareti ve 0-3 yaş için uygun değildir işaretinin ürün ambalajının veya iliştirilmiş etiketinin üzerinde olmak zorundadır. Ürün eğer yurtdışı menşeili ise ithalatçı firma adı ve bilgileri ürün üzerinde olmak zorundadır. Tüketiciye yönelik uyarılar ürün üzerinde bulunması gerekmektedir.” dedi.

"Şikayet edin"

Ticaret İl Müdürlüğü tarafından toptancılar ve perakendecilerde ve özellikle okul çevrelerindeki tüketicinin alışveriş yapabileceği kırtasiyelerde yapılan denetimlerde güvensizlik şüphesi olan ürünlerden laboratuvar analizi için numune alındığını hatırlatan Dizerkonca " Güvensiz çıkan ürünlerin piyasadan toplatılması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle çocuklar tarafından kullanılan kırtasiye ürünlerindeki sağlığa zararlı hiçbir ürüne tolerans göstermiyoruz. Başta, okul alışverişine çıkan veliler olmak üzere tüm öğrenciler, bu ürünleri alırken, ürün ambalajları üzerindeki uyarıları dikkatle okumalı, kullanım talimatları konusunda hareket etmelidir. Üreticisi veya ithalatçısının açık adının ve adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmelidir.” dedi.

Antalya Ticaret İl Müdürü Dizerkonca, satın aldığı ürünün güvensiz olduğunu düşünen tüketicilerin şüphelendiği ürünleri mutlaka şikâyet etmeleri gerektiğini belirtti ve bunun bir vatandaşlık görevi olduğunu söyleyerek," Ticaret Bakanlığı ‘ALO175 Tüketici Danışma Hattı'nın 7 gün 24 saat hizmet verdiğine dikkat çekti. Ayrıca şikayetlerin, Antalya Ticaret il Müdürlüğümüz antalya.tim@ticaret.gov.tr mail adresine,Dilekçe yazarak 0242 243 88 15 faks numarasına veya 0242 88 12 den telefon ile arayarak başvurularını iletebileceği bilgisini paylaştı.İl Müdürlüğü tarafından denetimlerde görevlendirilen memur arkadaşlar tarafından denetimleri aralıksız sürdürdüklerini, spekülatif fiyat hareketlerini de takip ettiklerini sözlerine ekledi.