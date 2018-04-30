Ticaretteki azmiyle örnek olan kadın, siyasete atıldı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki 3 çocuk sahibi Fatma Öncel, 10 yıl önce eşine destek olmak amacıyla hayvancılık işine girmek istedi. Polis memuru eşinden olumlu yanıt alan Öncel, düğününden kalan 4 bileziğini dönemin parasıyla 2 bin 500 liraya satıp 2 bin 400 liraya inek, 100 liraya da hayvanını besleyecek yem aldı. İnek sütü satarak para kazanmaya başlayan Öncel, zamanla inek sayısını 20’ye kadar çıkardı. İneklerini beslemek için bir de tarla kiralayan Öncel, buraya ektiği mısır harmanıyla ineklerini beslemeye başladı. Daha sonra ineklere bir de tavuk ve keçi ekleyen azimli kadın, 10 senenin ardından 130 inek, 250 tavuk, 107 keçi ve 3 at sahibi oldu. Daha önce tek başına beslediği hayvanlarının çoğalmasıyla birlikte işçi de tutan Öncel, şu anda ise 20 dönümlük arazide 1 milyon liralık servetin sahibi oldu.

2 ödülü var

Gösterdiği azimle örnek teşkil edilen Öncel’in bu başarısı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından düzenlenen Kadınlar Zirvesi’nde girişimcilik ödülü ve Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİDER) tarafından düzenlenen Yöresinde Fark Yaratanlar yarışmasında ise yine girişimcilik ödülüne layık görüldü.

Ticaretten sonra, siyasete atıldı

Daha sonra siyasete atılmak isteyen Öncel, erken seçim kararının ardından kolları sıvadı ve AK Parti’den milletvekilliği aday adaylığına başvuru için partinin il binasına geldi. Oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Öncel’e kadın yakınları ile komşuları da destek verdi. Öncel, başvurusunun ardından yaptığı açıklamada, "Ben sürekli hayvancılıkla uğraştığım için halkın içindeyim ve bu halkın hayvancılık, çiftçilikle ilgili ne zorluklar yaşadığını biliyorum. Zorluklarını bildiğim için çiftçilere ve hayvancılığa uğraşan vatandaşlara yardımcı olmak istiyorum. Mesela sanatçılar oluyor, büyük iş adamları oluyor niye biz olmayalım. Sonuçta biz de insanız çalışmakla her şey olunur” dedi.

Öncel, AK Parti’den aday gösterilmesi halinde siyasi alanda da hayvancılık konusu üzerine yoğunlaşacağını ifade etti.