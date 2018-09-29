Tırın 60 metre sürüklediği otomobilde kimsenin burnu kanamadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tırın çarptığı otomobili 60 metre sürüklemesi sonucu meydana gelen kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

Kaza Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Ulualan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan T.D.'nin kullandığı 07 NY 051 plakalı otomobile, aynı istikamette seyir halindeki D.K.'nın kullandığı 33 NB 433 plaka, 33 NEY 01 dorse plakalı tırın çarpması sonucunda meydana geldi. Tırın arkadan çarptıktan sonra önünde 50-60 metre sürüklediği otomobilde bulunan 2 kardeş kazayı şans eseri burunları bile kanamadan atlattı.

Kazanın ardından otomobilde bulunanlar tır sürücüsünü uyumakla ve araçlarına çarpmakla suçlarken, tır sürücüsü ise otomobilin aniden önüne kırdığını iddia etti.