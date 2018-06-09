Diğer
Kategoriler
09 Haziran 2018 17:30

Tırın dorsesi yan yattı, malzemeler yola savruldu

Antalya’nın Aksu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın dorsesi yan yattı.

Tırın dorsesi yan yattı, malzemeler yola savruldu

09 Haziran 2018 17:30

Kazada can kaybı yaşanmazken, tırın dorsesinde maddi hasar meydana geldi.


Kaza, Antalya-Isparta karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’dan yüklediği çelik malzemeyi Konya’ya götürmek üzere yola çıkan 42 BG 278 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın dorsesi bir süre sonra yan yattı. Kazada can kaybı yaşanmazken, tırın dorsesinin üzerinde bulunan çelik malzemeler yola savruldu. Kaza sonrası yolda ulaşım bir süre tek şeritten verildi. Yol, yola savrulan malzemelerin toplanmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.


Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç