Kazada can kaybı yaşanmazken, tırın dorsesinde maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Antalya-Isparta karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’dan yüklediği çelik malzemeyi Konya’ya götürmek üzere yola çıkan 42 BG 278 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın dorsesi bir süre sonra yan yattı. Kazada can kaybı yaşanmazken, tırın dorsesinin üzerinde bulunan çelik malzemeler yola savruldu. Kaza sonrası yolda ulaşım bir süre tek şeritten verildi. Yol, yola savrulan malzemelerin toplanmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.