Tiyatrocular Türel’i ödüllendirdi

’sını düzenlediği başarı ve emek ödüllerinin akademisyenlerden oluşan seçici kurulu tarafından ödüllendirildi.

Yeni Tiyatro Dergisi’nin geleneksel hale gelen ve Türkiye’nin en iyi ödülleri arasında kabul edilen 6. Emek ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. İstanbul Beşiktaş’taki Fulya Sanat Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, akademisyenlerden oluşan seçici kurul üyelerinin oy birliği ile kararlaştırdığı belediye başkanlarına verilen emek ödülünün sahibi oldu. Başkan Türel adına ödülü Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür aldı.

Özgür: "Antalya Belediyecilik tarihinde ilk kez bir başkan şehir tiyatrosu kurdu"

Özgür, gecede yaptığı teşekkür konuşmasında Başkan Türel’in tiyatro sanatına yaptığı yatırım ve katkıları anlattı. Antalya’nın belediyecilik tarihinde ilk kez bir belediye başkanının şehir tiyatrosu kurduğuna vurgu yapan Özgür, “Sanatın ve sanatçının her daim yanında olan Başkanımız Menderes Türel, tiyatro sanatına verdiği katkı ve yaptığı yatırımlardan dolayı Türkiye genelinde dağıtılan bu ödülün sahibi olarak bir ilke imza atmış oldu” dedi.

Başkan Türel’in kültür sanat alanındaki başarılı çalışmalarının birçok belediye başkanı tarafından da örnek alındığına dikkat çeken Özgür, Antalya’daki bu çalışmaların sanatçı ve tiyatrolar tarafından da gıpta ile izlendiğini ifade etti. Özgür, “Başkanımız Menderes Türel’in ‘Çok yakın tarihte Türkiye de en çok sahneye sahip olacak şehir tiyatrosu Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu olacak’ iddiası ve bu amaç doğrultusundaki yatırımları birçok sanat otoritesi tarafından saygı ve hayranlıkla izlenmektedir” diye konuştu.