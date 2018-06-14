Topcu kispet giyip, güreş tuttu

Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü güreş antrenörü Kahraman Şahin’in çalıştırdığı Demre Belediyespor Güreş Takımı’nın antrenmanını ziyaret etti. Başkan Topcu, çoğunluğunu miniklerin oluşturduğu 50 güreşçinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Süleyman Topcu, "Belediyemizin olanakları ölçüsünde sizlere destek veriyoruz. Destek vermeye de devam edeceğiz. Hepinizin kispetleri yenilendi. Her türlü antrenman malzemesi ve ulaşım desteğini veriyoruz. Antalya yağlı güreşte bir marka. Sizden tek isteğim Kırkpınar’da kürsüye çıkarak Demre’nin adını duyurmanız" dedi.

Başkan Süleyman Topcu daha sonra kispet giyip, yağlandı. Güreşçilerle birlikte kol bağlayan Topcu, onlarla antrenman yaparak moral verdi.