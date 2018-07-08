Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul için saygı geçişi

Muratpaşa Belediyesi, dünya savaş tarihine adını yazdıran Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker’in anlatıldığı “Ben Bir Türk Zabitiyim” isimli kitabının son baskısını yapmasıyla başlayan ‘saygı geçişi’ Yüzbaşı Aker’in ölüm yıldönümü 5 Kasım’da düzenleyeceği anma programlarıyla devam edecek. Her yıl düzenli gerçekleştirilecek anma etkinlikleri AKSAN’la birlikte gerçekleştirilecek.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal Mustafa Ertuğrul Aker’in dünya savaş tarihine geçen başarılarını ardından sessiz sedasız, tevazu içinde Antalya’da yaşayıp 1961 yılında hayata veda ettiğini söyledi. “Antalya’da yazılan bu destanı çocuklarımıza anlatmak bizim görevimizdir” diyen Başkan Uysal, bu unutulmuş tarihi bilmenin ve her yıl hatırlamanın Türkiye’nin ve Antalya’nın geleceğine de katkı sağlayacağını söyledi.