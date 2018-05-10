Toplu Taşıma Bilgilendirme Sistemi 850 bin çağrıyı sonuçlandırdı

Çağrı merkezi Ekim ayından bu yana 850 bin çağrıyı ilgili birimlere yönlendirerek, sonuçlandırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların her türlü sorun öneri ve görüşleri için oluşturduğu Toplu Taşıma Bilgilendirme Sistemi ile günlük ortalama 5 bin vatandaşa hizmet veriyor. 0 242 606 07 07 numaralı çağrı merkezine gelen çağrıların büyük kısmı sesli yanıt sistemi ile durak sorgulama yaparken, ulaşımda yaşadığı sıkıntıyı bildirmek isteyen vatandaşlar 3 saniye gibi kısa bir sürede kendisine muhatap buluyor. Durum değerlendirilip, çözüme ulaşıldıktan sonra vatandaş SMS’le bilgilendiriliyor.

Tek merkezden vatandaşla anında iletişim

Büyükşehir Belediyesi sorunsuz ve kaliteli bir toplu ulaşım için vatandaş istek, öneri ve şikayetleri ‘Toplu Taşıma Bilgilendirme Sistemi’nde tek elden yürütüyor. Ulaşım Danışma hattı bünyesinde, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesapları (Twitter, Facebook), 0530 131 39 07 numaralı Whatsapp ihbar hattı ve Antalya Kart çağrı merkezi Toplu Taşıma Bilgilendirme Sistemi’ne dahil ederek vatandaşla anında ve tek elden iletişim kuruluyor.

Araç içi kameralar hizmette

Aynı zamanda Toplu Taşıma Bilgilendirme Sistemi araçlarda değerli eşyalarını unutan veya herhangi bir olumsuzlukla karşılaşan vatandaşlara da yardımcı oluyor. Vatandaşların olayın gerçekleştiği hat ve saat bilgilerini paylaşmaları durumunda araç kamera kayıtları incelenerek, sorun çözüme kavuşturuluyor.

Hat ve seferleri vatandaş belirliyor

Büyükşehir Belediyesi ‘Toplu Taşıma Bilgilendirme Sistemi’ vatandaş görüşlerini dikkate alarak yeni hat ve sefer planlamaları yapıyor. Bu kapsamda sirkülasyonun yoğun olduğu bölgelere 3 yeni hat eklendi. 22 hattın sefer periyotları iyileştirilerek, 10 hattın da hafta sonu çalışma süreleri arttırıldı.