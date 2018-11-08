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Toplu taşıma şoförlerine empati eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.

Ş. toplu taşıma araçlarında görevli sürücü personellere yönelik eğitimler devam ediyor. Toplamda 550 sürücünün katıldığı İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri kapsamında empati eğitimi de verildi.


Ulaşım A.Ş. İşletim Müdürü Serhat İlter ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü yetkililerinin katılımı ile gerçekleşen İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri 550 sürücünün katılımıyla 3 gün sürdü. Eğitim kapsamında toplu taşıma sürücülerine sürüş tekniklerinin yanı sıra, toplu taşıma yönetmeliğinde dikkat edilmesi gereken hususlar da anlatıldı. Eğitimlerin bu bölümüne Toplu Taşıma Şube Müdürü İsmail Fidan da katılım sağladı. Eğitimlerin en dikkat çeken bölümü ise empati eğitimi oldu.

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