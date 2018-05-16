Toplu taşımada “Gece Seferleri” başladı

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ulaşım ağına yeni otobüsler ve hatlar ekleyip, ekspres seferler düzenlemeye başladı. Ayrıca toplu taşımada yaz tarifesi uygulamasına geçti.

Sahura kadar hizmet

15 Mayıs’tan itibaren başlayan uygulama kapsamında, yolcu yoğunluğunun fazla olduğu hatlarda, gece saat 00.00 itibaren 60 dakikalık sefer aralıklarıyla, kalkış ve varış noktalarından çift yönlü olarak hareket eden araçlar, Ramazan ayında sahur vaktine kadar vatandaşlara hizmet verecek.

Uygulama yaz boyunca devam edecek

Büyükşehir Belediyesi’nin gece seferi uygulaması Ramazan ayı sonrasında da yaz ayları boyunca devam edecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalyalıların toplu ulaşım konusunda sıkıntı yaşamaması için her türlü imkanı seferber ettiklerini belirterek, “Vatandaşımız gündüz olduğu kadar gece de toplu ulaşım hizmeti alacak. Özellikle yazın Antalya’da geç saatlere kadar süren canlı hayata katılmak isteyenler için gece ulaşımı rahatlık sağlayacak” dedi.

Gece Seferi Uygulaması Yapılan Hatlar:

AC03 ( Aksu - Minicity ), KL 08 ( Konyaaltı - Sarısu ),

LF10 ( Ünsal - Lara ), UC11 ( Uncalı - Meydan),

MC12 ( Masadağı - Meydan ), VL13A ( Varsak - Lara )

VS18 ( Varsak - Sarısu )