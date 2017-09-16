Toros Kadınları emek pazarı açıldı

Manavgat Belediyesi’nin, kadınların kent ve aile ekonomisine katkıda bulunmaları amacıyla oluşturduğu Toros Kadınları Emek Pazarı, Pazartesi Pazarı’nda düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, eşi Hatice Sözen ve vatandaşlar katıldı. Açılışta Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, projeye katkıda bulunan tüm kadınlara teşekkür etti. Başkan Sözen, “Kadınlarımızın ürettiği fikir sunduğu ve katılım gösterdiği her şey şüphesiz ki başarıya ulaşıyor. Amacımız kadınlarımızın üretim içerisinde bulunmasını ve emeklerini pazara sunmasını sağlamaktır. Kadınlarımız için yaptığımız çalışmalarımız hız kesmeden başka proje ve yatırımlarla devam edecektir. Toros kadınları oluşumumuz henüz bir başlangıçtır. Amacımız bu oluşumu daha üst noktalara taşımaktır” dedi.

Emek pazarının açılışı için hazırlanan şişme çocuk parkı, kadın bandosu, halk oyunları gösterisi, çocuk korosu ve canlı müzik etkinlikleri emekçi kadınlar ve pazarı ziyarete gelenler tarafından beğenildi. Daha sonra Başkan Sözen ve beraberindekiler, 40’ı gıda, 54’ü el sanatları olmak üzere tüm tezgah açan kadınları teker teker gezdi.