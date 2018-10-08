Toros kadınlarına tam not

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Toros Kadınları Emek Pazarı'nda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse ve beraberindeki heyeti ağırladı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Manavgat'a gelerek bir dizi ziyarette bulundu. Köse'yi Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Antalya ve Manavgat Kadın Kolları ile CHP Manavgat ilçe örgütü karşıladı. Fatma Köse ve beraberindekiler, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in kadınlara yönelik en büyük projelerinden biri olan Toros Kadınları Emek Pazarı'nı ziyaret etti. El emeği göz nuru tezgahları tek tek dolaşan ve kadınlarla sohbet eden Köse, diğer yandan da Başkan Sözen'den emek pazarı ile ilgili de bilgi aldı.

Tüm Türkiye'ye örnek olmalı

1 yılını dolduran Toros Kadınları Emek Pazarı'nı çok beğendiğini belirten CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, “Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in Toros Kadınları Emek Pazarı projesini gönülden tebrik ediyorum. Tüm stantları tek tek gezerek, kadınlarla sohbet etme imkanı bulduk. Manavgat Toros Kadınları Emek Pazarı, ülkede tek ve örnek gösterilmesi gereken bir pazar. Ülkemizin her yerinde böyle pazarlarımızın artmasını diliyorum. Bizleri en iyi şekilde karşılayan Başkan Sözen'e, Antalya ve Manavgat Kadın Kolları ile CHP Manavgat ilçe örgütümüze ve bu pazarda emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Başkan Sözen ise kendilerini Manavgat'ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, Fatma Köse ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.