Toros Kadınlarından ‘Kadına Şiddete Dur’ Etkinliği

Her Cumartesi günü Pazartesi Pazarı’nda yaptıkları ürünleri satan kadınlar, bu Cumartesi Günü Saat 14.00’de Manavgatlı kadınlarla buluşarak “Kadına Yönelik Şiddete Dur” diyecek.

Etkinlikte Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Sebahat Çevik, Antalya Barosu Manavgat Temsilciliği bünyesinde kurulan Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Umut Çiftçi, Toros Kadınları Emek Pazarı Temsilcisi ve üretici kadınlar, bilgilendirme konuşmaları yapacak.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kadınların böylesine önemli bir konuda farkındalık yaratma çalışması yürütmelerinin sevindirici olduğunu söyledi. Kadına yönelik şiddetin önemli sorunlarından birisi olduğunu ifade eden Başkan Şükrü Sözen, “Manavgat Belediyesi olarak bizler de kadınlarımızın toplum içerisinde daha çok yer edinebilmesi, ekonomik koşullarını iyileştirmesi amacıyla kurduğumuz Toros Kadınları Emek Pazarı’ndaki kadınlarımızla birlikte bu günle ilgili kentimizde bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Tüm halkımızı 25 Kasım Cumartesi günü Saat 14.00’de Pazartesi Pazarı’ndaki ‘Kadına Şiddete Dur’ etkinliğimize bekliyoruz” dedi.