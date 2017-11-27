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27 Kasım 2017 16:41

Toros Kadınlarından “Kadına Şiddete Dur” etkinliği

Antalya’nın Manavgat ilçesi’nde faaliyet gösteren Toros Kadınları Emek Pazarı’ndaki kadınlar, “Kadına Şiddete Dur” etkinliği düzenledi.

Toros Kadınlarından “Kadına Şiddete Dur” etkinliği

27 Kasım 2017 16:41


Toros Kadınları Emek Pazarı’ndaki kadınlar, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde kentte farkındalık oluşturmak amacıyla “Kadına Şiddete Dur” etkinliği düzenledi. Pazartesi Pazarı’nda düzenlenen etkinliğe, Manavgat Belediyesi Başkan Yardımcısı Sebahat Çevik, Antalya Barosu Manavgat Temsilciliği Kadın Hakları Komisyonu üyeleri, Toros Kadınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hazırlanan dövizlerle, kadına şiddete “hayır” diyen kadınlar, şiirler okudu ve yüzlerine yaptıkları şiddeti temsil eden boyalar ile etkinliklerini gerçekleştirdi.


Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Sebahat Çevik, kadınların yaş, sosyo-ekonomik durum ayırt etmeksizin her türlü şiddete uğradığını savundu. Çevik, “Toplum içerisinde kadınlara yönelik işlenen suçlara sessiz kalmak demek bir sonraki hedefin biz olduğunu kabullenmek demektir. Bütün kadınlarımızın var gücüyle bu mücadele içerisinde yer alması gerektiğine inanıyoruz” dedi.




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