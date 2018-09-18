Torosların kadınları Manavgat'ı geziyor projesi başladı

Manavgat Belediyesi'nin ‘Torosların Kadınları Manavgat'ı Geziyor' projesi, ikinci döneminde de devam ediyor.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in, kadınlara yönelik sosyal projelerinden olan ‘Torosların Kadınları Manavgat'ı Geziyor' ismiyle kırsal mahallelerde yaşayan kadınlar için başlattığı proje kapsamında kadınlar, Manavgat'ın tarihi, turistik ve doğal güzellikleri ile buluşmaya devam ediyor.

Başkan Sözen, karşıladı

Projenin ikinci döneminin ilk kafilesi olan Kızılağaç Mahallesi'ndeki 110 kadın, Manavgat Belediyesi'nin otobüsleri ile evlerinden alınarak Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) getirildi. Başkan Sözen ve eşi Hatice Sözen kadınları AKM'nin önünde karşıladı. Ardından Başkan Sözen, “Siz annelerim, bacılarım, ablalarım ile yeniden bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Projemizde çok güzel bir dönemi geride bıraktık. Projemize yeni döneminde kaldığımız yerden, sizlerden aldığımız enerji ile devam ediyoruz. Emeklerinizi asla ödeyemeyecek olsak da, sizleri bir günlüğüne hayatın günlük telaşından uzaklaştırarak, kentimizin tarihi ve doğal güzellikleri ile buluşturuyoruz. Siz bu gezilerden eğlenerek, memnun kalarak ayrıldıkça, hayır dualarınızı aldıkça bizler işlerimize daha sıkı sarılıyoruz. Projemizin yeni döneminin kentimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, tüm kadınlarımıza iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

Teknede kahvaltı, boğaz'da yemek

Kadınlara hediyeleri takdim edildikten sonra gezi başladı. Kadınlar için Manavgat Irmağı'nda tekne gezintisi düzenlendi. Tekne gezintisinde kadınlar oyun havaları eşliğinde gönüllerince eğlendi. Ayrıca teknede kahvaltı ikramında da bulunuldu. Kadınlar daha sonra tekne ile Manavgat Kent Müzesi'ne götürüldü. Kent Müzesi'ni büyük ilgi ile ziyaret eden kadınlar oradan kentin en önemli doğal güzelliklerinden olan Manavgat Şelalesi'ne geçti. Geziye katılan kadınlar, Manavgat Şelalesi'nin doğal güzelliği önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Buradan Manavgat Belediyesi Boğaz Otel'de kadınlar için yemek ikramı yapıldı. Kadınlar yemek esnasında Başkan Sözen ile bol bol sohbet etti. Geziye katılan kadınlar son olarak Side Antik Kent'i gezdi. Kadınlar Apollon Tapınağı'nın önünde hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Side Giritliler Evi'nde kadınlara çay ve pasta ikramında bulunulmasının ardından gezi sona erdi.

‘Torosların Kadınları Manavgat'ı Geziyor' projesi, Dolbazlar, Şişeler, Evrenleryavşı ve Yukarı Işıklar Mahallesi kadınlarının gezisi ile devam edecek.