‘Torosların Kadınları Manavgat'ı geziyor' Projesi tamamlandı

Manavgat Belediyesi'nin kadınlara yönelik projelerinden biri olan ‘Torosların Kadınları Manavgat'ı Geziyor' projesinin ikinci dönemi sona erdi.

Manavgat Belediyesi ‘Torosların Kadınları Manavgat'ı Geziyor' projesi sona erdi. Karaöz Mahallesi ve kardeş belediye olan Konya'nın Tuzlukçu ilçesinden gelen kadınların ağırlanması ile sona eren ‘Torosların Kadınları Manavgat'ı Geziyor' kültür gezileri kapsamında, bu zamana kadar 2 dönemde 106 mahalleden toplam 5 bin kadın kentin tarihi ve doğal güzellikleriyle buluşturuldu.

Ödüllü proje

Manavgat Belediyesi tarafından 1 yıldır düzenlenen Toros Kadınları Projesi ayrıca geçtiğimiz günlerde Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) tarafından sosyal projeler kategorisinde ödüle layık görülmüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ödül töreninde, seçici kurul tarafından değerlendirilerek ödüle layık görülen Toros Kadınları Projesi dolayısıyla Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e plaket verdi.

5 bin kadın Manavgat'ı gezdi

‘Torosların Kadınları Manavgat'ı Geziyor Projesi' kapsamında kadınlar Manavgat Belediyesi'nin otobüsleri ile evlerinden alınarak Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) getirildi. Başkan Sözen ve eşi Hatice Sözen kadınları tek tek karşıladı. Kadınlara hediyeleri takdim edildikten sonra geziye başlandı. Kadınlar için Manavgat Irmağı'nda tekne gezintisi düzenlendi. Teknede kadınlara kahvaltı ikramında da bulunuldu. Kadınlar daha sonra tekne ile Manavgat Kent Müzesi'ne götürüldü. Kent Müzesi'ni büyük ilgi ile ziyaret eden kadınlar oradan kentin en önemli doğal güzelliklerinden olan Manavgat Şelalesi'ne geçti. Buradan Manavgat Belediyesi Boğaz Otel'de kadınlar için yemek ikramı yapıldı. Geziye katılan kadınlar son olarak Side Antik Kent'i gezdi. Side Giritliler Evi'nde kadınlara çay ve pasta ikramında bulunulmasının ardından geziler sona erdi.

Sözen: “Kadınlara yönelik projelerimiz devam edecek”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Bugüne kadar 106 mahallemizden projemize katılan 5 bin kadınımıza, her zaman projemize destek veren sevgili eşim Hatice Sözen'e ve projede emeği geçen tüm belediye çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Böyle bir projeyi hayata geçirdiğimiz için çok mutluyum. Her zaman annelerimiz, ablalarımız ve bacılarımızın hayır dualarını almak için kadınlarımıza yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.