Tour Of Antalya 3. etabını Oveckhin kazandı

04.40’lık derece ile Marathon Tula Takımı’ndan Artem Oveckhin kazandı.

Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) 2.2 Etaplı Yol Yarışı kategorisinde yer alan Tour Of Antalya’nın üçüncü gününde düzenlenen 32.5 kilometrelik Feslikan (Geyik Bayırı) tırmanış etabı saat 09.30’da Tünektepe’deki Teleferik Tesisleri önünden verilen startla başladı. 131 bisikletçinin yarıştığı etapta, Geyik Bayırı’ndaki primini Artem Ovechkin kazandı. Bitişe tek başına gelen Marathon Tula Takımı’ndan Artem Oveckhin 01.04.40’lık derece ile kazandı. İkinciliği Polartech-Kometa Takımı’ndan 01.05.22’lık derece ile Awet Habtom alırken, üçüncülüğü ise Wilier Triestina-Bella Italia Takımı’ndan Edoardo Zardini de 01.05.24 ile elde etti.

Toplam 430 kilometrelik Tour Of Antalya yarın koşulacak Side-Lara etabı ile son bulacak.