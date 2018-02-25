Tour Of Antalya sona erdi

2 kategorisinde gerçekleştirilen Tour Of Antalya, 146.2 kilometrelik Side-Lara etabı ile tamamlandı. Etabı Polartech-Kometa takımından Matteo Moschetti 3 saat 9 dakika 3 saniye ile aldı.

Tour Of Antalya, Side-Lara etabı ile sona erdi. Etabı Polartech-Kometa takımından Matteo Moschetti 3 saat 9 dakika 3 saniyelik derecesiyle kazandı. Etabın ikinciliğini tekerlek farkı ile Monkey Town Contınental Takımı’dan Andre Looij, üçüncülüğü ise CCC Sprandi Polkowice Takımı’ndan Piotr Brozyna elde etti. Genel Ferdi Klasmanda birinci olan Marathon-Tula Takımı’ndan Artem Oveckhin ise Tour Of Antalya’yı kazanan isim oldu ve Magenta mayoyu ülkesine götürmeye hak kazandı.

Sprint pirimi Wıldauer’in

Etabın 66.6 kilometresi geçilirken ilk prim kapısı da geride kaldı. Sprint Primini Tirol Cycling takımından Markus Wildauer kazandı. İkinciliği Leopard Pro Cycling’ten Luc Wirtgen, üçüncülüğü de Monkey Town Takımı’ndan Jordy Buskermolen elde etti. Belek’e yaklaşılırken ilk kez önde 5 bisikletçi kaçış grubu oluşturdu. Prim kapısından geçen üçlüye CCC Sprandi Polkowice’den Adrian Kurek ile Synergy Baku Cycling’ten Elgun Alizada eklendi. Bu grubun arkasından iki bisikletçi yetişmeye çalıştı. Bu ikilinin hemen arkasına da peloton (Ana Grup) yerleşti. Peloton biraz sıkı pedal basınca grup yine birleşti.

İlk ciddi ark oluştu

85’inci kilometreden sonra etabın ilk ciddi kaçış grubu oluştu. 6 sporcu önce 20 ardından 32, son olarak da 1 dakikanın üzerine çıkmayı başardı. Leopard Pro Takımından Gaetan Pons, Tirol Cycling’ten Johannes Schinnagel, Akros-Renfer Sa takımından Justin Paroz, Danimarka Milli Takımı’ndan Andreas Madsen, Eri-Tel’den Michael Habtom ve Apple takımından Yuriy Chsherbinin tempo yapmaya başladı. Bu esnada Bike Aid takımından Adne Van Engelen rahatsızlanarak önce ambulansa alındı, sonra hastaneye kaldırılarak tedavisine başlandı.

Etabın 108.7’inci kilometresinde tırmanış primi gerçekleşti. Prim kapısını ilk geçen sporcu Tirol Cycling Takımından Johannes Schinnagel oldu. 2’inci olarak Eri-Tel’den Micheal Habtom geçti. Prim kapısı geçildikten sonra peloton iyice hızlandı ve öndeki 6’lı grupla farkı 31 saniyeye kadar indirdi. Etabın 121.1’inci kilometresinde geçilen Yenilebilir Enerji Primi’ni Tirol Cycling takımından Johannes Schinnagel kazandı. Leopard Pro Cycling’ten Gaetan Pons geçen ikinci sporcu olurken, üçüncülüğü de Akros-Renfer Sa takımından Justin Paroz aldı.

Üstte uçak altta bisikletçiler

Tour of Antalya’nın son gününde bisiklet dünyası eşine az rastlanan bir görüntüye sahne oldu. Turun sponsorlarından Corendon’a ait bir uçak pistin üzerinden geçerken alt geçitten de bisikletçiler pedal bastı.

Sarı Mayoyu (Sprint) Polartech -Kometa Takımı’ndan Matteo Moschetti, Turuncu (Tırmanış) Felbermayr Sımplon Takımı’ndan Daniel Lehner, Yeşil mayoyu ise (Yenilenebilir Enerji) Polartech-Kometa Takımı’ndan Awet Haptom kazandı. Genel Takım Birinciliğini ise Tirol Cycling Takımı elde etti.