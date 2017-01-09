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09 Ocak 2017 13:20

Trabzonspor çalışmalarını sürdürüyor

Trabzonspor çalışmalarını sürdürüyor

09 Ocak 2017 13:20

Trabzonspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını bugün yaptığı sabah idmanıyla sürdürdü.
Antalya Belek’te kamp hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor günün ilk idmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.
Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman düz koşuyla başladı. Ardından iki kişilik gruplarla uzun ve kısa pas çalışmaları ile koordinasyon antrenmanı yapıldı. Bordo-mavili takımın basına kapalı olan idmanının ikinci bölümünde ise taktik ağırlıklı çift kale maç yapıldığı belirtildi.
Trabzonspor, kamp hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.



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