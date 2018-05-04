Trafiği rahatlatmak için yeni yollar açılıyor

Cadde) Hürriyet Caddesiyle birleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, Antalya’nın çeşitli noktalarına yaptığı çalışmalarla şehir içi trafiğini rahatlatmak için kavşak düzenlemeleri ve yeni yollar açıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı Toros Mahallesinde yer alan 16. Cadde ile Hürriyet Caddesini birleştiriyor. Akdeniz Üniversitesi’nin Batı kapısında yer alan 20. Cadde’de ekipler, 1500 metre uzunluğundaki caddenin alt yapı çalışmalarını tamamladı. Ekiplerin hummalı çalışmaları sonucu cadde yaz sezonunda hizmete açılacak.

Hürriyet Caddesi ve 16. Caddeyi Birleştirecek

Çalışmalar kapsamında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri alt yapı çalışmalarında 1500 metre yağmursuyu hattı tamamlandı. Yol zeminini sıcak asfalta hazırlamak için 12 bin 500 ton plentmix malzemesi serdi. Sıcak asfalt çalışmalarına hazır hale getirilen yola yaklaşık 11 bin 600 ton sıcak asfalt dökülecek. Yol kenarına 5 bin 600 metre bordür, 10 bin metrekare parke kaldırım, aydınlatmalar ve peyzaj çalışmaları yapılacak. Çalışmalar sonunda 20. Cadde, Hürriyet caddesi ve 16. Caddeyi birleştirecek.