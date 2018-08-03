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03 Ağustos 2018 09:36

Trafik kazasında dil krizi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde trafik kazasına karışan Romanya uyruklu turistler, Rumence ve İtalyanca’dan başka dil bilmeyince dil problemi yaşandı.

Trafik kazasında dil krizi

03 Ağustos 2018 09:36

Trafik polisleri, turistlerle anlaşabilmek için Manavgat genelinde Rumence ve İtalyanca bilen rehber bulabilmek için adeta seferberlik ilan etti. Çabaların ardından telefonla ulaşılan bir rehberin yaptığı tercüme ile rapor tutulup anlaşma sağlanabildi.


Kaza, Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl Caddesi’nden Sorgun Bulvarı’na çıkmakta olan Halil K.’nin kullandığı 16 BOF 13 plakalı otomobil, oteller bölgesi istikametinden otogar istikametine seyir halindeki Romanyalı Florin Marius’un kullandığı PH 10 WFG plakalı otomobile yandan çarptı.


Araçlarda büyük çapta hasar meydana gelen kazada yaralanan olmazken, kazanın ardından dil krizi yaşandı. Kazaya karışan ve Alanya’da tatil yaptıkları belirlenen Romanyalı turistler, Rumence ve İtalyanca dışında dil bilmeyince olay yerine gelen trafik polisleriyle anlaşamadı.


Trafik polislerinin Romanyalı turistlere yardımcı olabilmek için aradığı rehberlerin de bu iki dili bilmemeleri uzun süre anlaşmazlık yaşanmasına neden oldu. Trafik polislerinin büyük çabalar sonucunda Rumence bilen tercüman bulmasıyla sorun çözüme kavuştu. Romanyalı turistler telefondaki rehbere isteklerini iletirken, rehber aracılığıyla yapmaları gereken işlemler kendilerine anlatıldı. Trafik polislerinin çabaları sonucunda dil sorunu çözülerek araçlar bulunduğu yerden kaldırıldı.




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