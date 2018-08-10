Diğer
Kategoriler
10 Ağustos 2018 10:37

Trafik polisleri firari mahkumu sahte kimlikle yakaladı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Isparta cezaevinden firar ettiği belirlenen şahıs, üzerinde sahte kimlikle yakalandı.

Trafik polisleri firari mahkumu sahte kimlikle yakaladı

10 Ağustos 2018 10:37


Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ta D-400 karayolunda uygulama yapan trafik ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları motosiklet sürücüsünün kimliğini kontrol etti. Yapılan inceleme M.T. olduğunu beyan eden şüphelinin kimliğinin sahte olduğu, gerçekte Isparta Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden S.T. olduğu tespit edildi. S.T.’nin hırsızlık, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından toplam 9 yıl 6 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Gözaltına alınan S.T., sulh caza hakimliğince tutuklanarak Alanya cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç