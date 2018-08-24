Traktörün altında kalan sürücü öldü

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Alara Mahallesi’nde meydana geldi. Alanya istikametine seyir halinde olan Mustafa Erdinç’in (75) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkıp, su kanalına yuvarlandı. Ters dönen traktörün altında kalan Erdinç ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri vatandaşların da yardımıyla yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Erdinç doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Erdinç’in cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.