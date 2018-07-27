Transanatolia Ralli Raid Yarışı’nın güvenlik toplantısı yapıldı

Etabı 9 Ağustos Perşembe günü Gündoğmuş, Akseki, İbradı ve Manavgat sınırlarında gerçekleştirilecek.

4 Ağustos tarihinde İzmir’den başlayarak, Türkiye’nin 16 değişik ilinden geçtikten sonra 11 Ağustos tarihinde yine İzmir’de tamamlanacak olan yarışmanın Antalya etabının güvenlik ve koordinasyon toplantısı Manavgat’ta gerçekleştirildi. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit başkanlığındaki toplantıya Antalya OFROAD ve Motor Sporları Kulübü Derneği Başkanı ve Transanatolia resmi güvenlik sorumlusu Erol Karaöz, Manavgat, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinin Spor Müdürleri, Emniyet ve Jandarma yetkilileri katıldı.

Toplantıya katılanlara güzergah ve yarışma hakkında sinevizyon eşliğinde bilgilendirme yapılmasının ardından bir açıklama yapan Antalya OFROAD ve Motor Sporları kulübü derneği başkanı ve Transanatolia resmi güvenlik sorumlusu Erol Karaöz, “Türkiye’nin en büyük Transanatolia’sı uluslararası Ralli Raid yarışında 4-11 Ağustos’ta başlayacağız. Şu an onun hazırlığı için Manavgat Kaymakamlığı’na geldik. Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Manavgat sınırlarından geçecek yarışımız için bilgi verdik. Güzel, kazasız belasız bir yarış olmasını diliyorum. Yarışmacıların yüzde ellisi yabancı, yüzde ellisi Türk olacak. Motosiklet, Ralli aracı ve Raid aracı olmak üzere 3 kategoride yarış düzenleniyor. 45 araç start alacak. İzmir’den başlayıp İzmir’de bitecek. Yarışmacılar Türkiye’nin 16 ilinden geçiyoruz. Dünyada sayılı büyük bir yarış. Bunun ilk örneği Dakar Dünya Rallisi’dir. Ondan sonra bu ilk beşe giren bir yarıştır. Zaten buraya gelen yabancı yarışmacılardan çoğu antrenman için geliyor. Dakar için antrenman ayağı olarak görüyor. Çünkü Türkiye’de öyle bir coğrafya var ki bir gün çöl gibi kumda giderken ertesi gün taşlık kayalık zeminde gidebiliyoruz. Bir günde 3-4 tane coğrafyayı tadabiliyoruz. O yüzden çok zengin bir memleketimiz var” şeklinde konuştu.