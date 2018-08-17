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17 Ağustos 2018 14:47

Travestinin 2. kattaki evinin penceresinden düştü, sekerek kalkıp kayıplara karıştı

Antalya’da bir gencin fuhuş pazarlığı yaptığı iddia edilen iki travestinin 2.

Travestinin 2. kattaki evinin penceresinden düştü, sekerek kalkıp kayıplara karıştı

17 Ağustos 2018 14:47

katta bulunan evinin penceresinden düşmesi saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre yerde kıvranan gencin sekerek olay yerinden uzaklaştığı ve hastanede kendisine araba çarptığını söylediği öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, 45 gün önce yaşanan olayda, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi’nde fuhuş pazarlığı yaptığı travestinin aynı mahalledeki evine giden kimliği belirsiz kişi 2’nci katın penceresinden düştü. Sabaha karşı 04.00 sırasında gerçekleşen olay mahalledeki bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahsın yan şekilde beton zemine düşmesi ve yerde kıvranması görüldü. Bir süre yerde kıvranan şahsın kalkıp, sekerek olay yerinden uzaklaşması kameralarca kaydedildi. Şahsın uzaklaşmasının ardından aşağı inen travestilerin genci araması ve vatandaşlarların tepkisi de kayıtlara geçti.Yaralı genci bulamayan travesti ve vatandaşlar olay yerinden ayrıldı.


Kendi imkanlarıyla hastaneye giden kimliği belirsiz kişinin kimseden şikayetçi olmadığı doktorlara ve yakınlarına ’Araba çarptı’ dediği öğrenildi.




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