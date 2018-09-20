Triatlon Avrupa Kupasına doğru

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde bu yıl 22-23 Eylül tarihlerinde 28.'si düzenlenecek olan Triatlon Avrupa Kupası ve Türkiye Triatlon Federasyonu Aquatlon Finalinin tanıtımı yapıldı.

Triatlon Avrupa Kupası ve Türkiye Triatlon Federasyonu Aquatlon Finali öncesi Alanya Belediyesi Meclis Salonu'nda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Triathlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Teknik Delege Euqene Kraus, İlçe Spor Müdürü Erdal Tamrak ve Belediye Spor Müdürü Levent Uğur katıldı.

Harputlu: “Alanya triatlonun öncüsü”

Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, “Alanya Türkiye'nin çoğu konuda öncüsü olduğu gibi triatlonda da çok güzel organizasyonlar yapmış, örnek olmuş, öncü olmuş bir şehrimizdir.28. sini düzenlediğimiz bu organizasyonda sizlerle burada birlikte olmanın heyecan ve sevincini yaşıyorum. İyi yarışlar diliyorum” dedi.

Yücel: “Renkli bir hafta sonu olacak”

Alanya olarak triatlona 28. kez ev sahipliği yapma coşkusu ve mutluluğu içerisinde olduğunu belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Hep birlikte Alanya olarak renkli bir hafta sonu geçireceğiz. Alanya'da 60'ın üzerinde organizasyon yapılıyor, bunun 15'i uluslararası nitelikte. Bu hafta sonu da Triatlon Avrupa Kupası ve Türkiye Triatlon Federasyonu Aquatlon Finali'ni şehrimizde gerçekleştireceğiz.”

Yalçınkaya: “Alanya bizim geleneğimiz, geçmişimiz”

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya da, “Alanya bizim için triatlon adına çok güzel bir yer edindi. Alanya bizim için geleneğimiz, geçmişimiz, bizim için çok önemli. Çok güzel yarışlar olacağına inanıyorum çünkü tecrübeli bir ekip var. Kazasız belasız yarışlar diliyorum” dedi.

Etu Temsilcisi Teknik Delege Euqene Kraus ise, “Pek çok yarışlara gittim ama Alanya bizim için çok önemli uzun yıllardır burada yarışlar düzenledik. Yeniden burada birlikte olmaktan çok mutluyum. İyi yarışlar diliyorum.”