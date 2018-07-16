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16 Temmuz 2018 09:41

TSYD Antalya Şubesi 7 yaşında

Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) 16 Temmuz 2012 tarihinde faaliyete geçen Antalya Şubesi 7.

TSYD Antalya Şubesi 7 yaşında

16 Temmuz 2018 09:41

yılına girdi.


Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin Mayıs 2012’de yapılan Genel Kurulu’nda alınan kararla, 16 Temmuz 2012 tarihinde faaliyete geçen TSYD Antalya Şubesi’nin kuruluşunun 7’inci yılına girdi.


Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şifa Çiçek, şubenin 6.ıncı yılını doldurması nedeniyle bir mesaj yayımladı. Antalya Şubesi’nin 16 Temmuz 2012 yılında kurulduğunu hatırlatan Çiçek, “7 yaşına giren derneğimizin kuruluşunda, başta kurucu başkanımız Abdülkadir Kalender, ilk yönetim kurulu üyelerimiz Halil İbrahim Okumamış, Mustafa Noyan, Osman Altınışık, Emin Demir ve Osman Öztokmak’a şükranlarımı sunarım. Kurucu üyelikten yeni üye olan arkadaşlarımıza kadar tüm meslektaşlarımızın bizler için önemli olan bu gününü kutlarım.


Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk ve Antalya sporuna kalemlerimizle hizmet etmeyi, meslektaşlarımızın daha modern ortamlarda haklarının korunarak çalışmasına destek vermeyi, daha büyük ve güçlü bir TSYD Antalya Şubesi oluşturmayı görev edindiğimizi bilmenizi isteriz. Bu vesile ile başta bugün hayatta olmayan değerli gazeteci büyüklerimize Allah’tan rahmet, meslekteki duayenlerimize uzun ömür, tüm üyelerimize sağlıklı ve mutlu günler dilerim” dedi.




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