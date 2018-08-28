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28 Ağustos 2018 16:08

Tuğgeneral Aktemur, görevine başladı

Antalya İl Jandarma Komutanlığına atanan Tuğgeneral Tekin Aktemur, görevine başladı.

Tuğgeneral Aktemur, görevine başladı

28 Ağustos 2018 16:08


Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Birlik Başkan Yardımcısı Bayram Dal, Denetim Kurulu Başkanı İsmail Öz ve Disiplin Kurulu Başkanı Yusuf Kurul ile birlikte, Resmi Gazete’de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait atama ve terfi kararları ile Antalya İl Jandarma Komutanlığına atanan Tuğgeneral Tekin Aktemur’a yeni görevi dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalya esnaf ve sanatkarları olarak güvenlik güçlerinin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, “Bizlerden alabileceğiniz destekler konusunda her zaman yanınızda yer alacağımızı öncelikle belirtmek istiyoruz. Önümüzdeki süreçte Antalya esnaf-sanatkarları ve jandarma işbirliğini çok güzel bir şekilde devam ettireceğimize inancımız tam. Esnaf ve sanatkarlar olarak bizler, güvenlik güçlerimizin işlerini kolaylaştırmak ve kentimizin güvenliğinin sağlanmasında elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da esnaf ve sanatkarlar olarak bizler, ezanımızın dinmemesi, bayrağımızın inmemesi için devletimizin, ordumuzun, polisimizin yanında yer alacağız. Bu vesileyle, Antalya İl Jandarma Komutanı olarak atanmanızdan dolayı oldukça memnun olduğumuzu ifade ediyor, yeni görevinizin ülkemiz ve milletimiz başta olmak üzere Antalyamıza ve şahsınıza hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.




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