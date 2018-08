Tuğgeneral Cengiz Yıldız’dan AESOB’a Veda Ziyareti

Resmi Gazete’de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait atama ve terfi kararları ile Jandarma Genel Komutanlığı Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Başkanı olarak atanan Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere’ye veda ziyaretinde bulundu.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Antalya’ya yaptığı hizmet ve katkılardan dolayı Tuğgeneral Cengiz Yıldız’a teşekkür ederek, “Görev süreniz içerisinde esnaf ve jandarma işbirliğini çok güzel bir şekilde sergiledik. Her toplantımıza, her davetimize icabet ederek her zaman esnaf ve sanatkarımızın yanında oldunuz. Antalya’mıza katkılarınızdan dolayı şahsınızı ve emeklerinizi saygıyla hatırlayacağız. Jandarma Genel komutanlığı Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Başkanı olarak atanmanızdan dolayı da oldukça memnun olduk. Nazik ziyaretiniz ve esnaf-sanatkarlarımıza göstermiş olduğunuz ilgi ve alakalarınızdan dolayı teşekkür ediyor, yeni görevinizin ülkemiz ve milletimiz başta olmak üzere şahsınıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yıldız: “Dost kazandım”

Antalya’da jandarma ve esnafların sürekli iç içe olduğunu ve karşılıklı iyi niyetin hakim olduğunu aktaran Tuğgeneral Cengiz Yıldız ise, “Jandarma ve esnaf-sanatkar iş birliğini en iyi şekilde sağladık. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı olarak sizinle beraber görev yapmaktan oldukça memnun oldum ve bir dost kazandım” diye konuştu.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere’nin takdim ettiği plaket ve güzel dilekleri için teşekkür eden Tuğgeneral Cengiz Yıldız, AESOB Başkanı Adlıhan Dere’ye çalışmalarında başarılar diledi.