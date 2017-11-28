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28 Kasım 2017 17:41

TÜGVA öğrencileri ödüllendirdi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ortaokul Koordinatörlüğü ortaokul öğrencilerine yönelik hayata geçirilen Medeniyet ve Değerler Kulübü Antalya’da yeni eğitim öğretim dönemi çalışmalarına başladı.

TÜGVA öğrencileri ödüllendirdi

28 Kasım 2017 17:41


Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜGVA işbirliğiyle ortaokullarda oluşturulacak olan kulüp, kitap tahlillerinden kaligrafiye, etkili iletişim tekniklerinden sportif aktivitelere, akıl oyunları ile hafıza tekniklerinden medeniyet tarihi ve önemli şahsiyetleri tanımaya yönelik pek çok alanda gençlerin gelişimine destek olmaya yönelik etkinlikleri kapsadığı bildirildi.


TÜGVA Antalya, Medeniyet ve Değerler Kulübü çalışmaları kapsamında belirlenen pilot okullarda kulüp faaliyetlerine başlandı. Okul temsilcisi öğrencilerin belirlenen projelerde aktif görev almaları hedeflenirken, öğrencilerin ders stresinden bir nebze uzaklaşarak arkadaşlarıyla birlikte ekip çalışmalarına katılmaları ve kendilerini rahatça ifade etmeleri için projeler geliştirildiği kaydedildi.


İlk proje Bismillah


“Besmeleyle başlanmayan her önemli iş noksan kalır” [Beyheki] Hadis-i Şerifi ışığında Bismillah temalı sınıf kapı süsleri yapılması tasarlandı. Pilot olarak belirlenen okullarda gönüllü öğretmen ve öğrencilerin katılımlarıyla her sınıf kendi birincisini seçti , birinci seçilen çalışma ödül olarak hem sınıf kapısına asıldı, hem de TÜGVA tarafından ödüllendirildi.


"Hediye Antalyaspor"


Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu danışman öğretmenleriyle sınıf temsilcisi öğrencilerinin bir araya gelerek düzenlediği hummalı bir çalışma sonucunda yapılan oylamalar ile sınıf birincisi Bismillah temalı kapı süsleri belirlendi. Belirlenen çalışmalar tüm sınıf kapılarına asıldı.


Belirlenen 36 sınıf birincisi TÜGVA ile okul danışman öğretmenlerinin belirlediği ödül olarak Antalya Stadyumu’nda misafir edildi.


TÜGVA Antalya ve ilçelerinde ortaokul, lise, üniversite ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilerin şehrinin takımı olan Antalyaspor’un müsabaka, antrenman ve yapılacak özel faaliyetlerle katılımlarını sağlayarak, bu sayede öğrencilerin spor sevgisini, sosyal ve kültürel gelişimlerini, Antalyaspor’a sevgi ve sahiplenme duygularını artırmak amaçlandı. Bu kapsamda 500’den fazla öğrenci Antalyaspor ile buluşturuldu.




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