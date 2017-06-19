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19 Haziran 2017 12:37

TÜGVA’dan Etkili İletişim ve Hitabet konferansı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Antalya İl Temsilciliği “İşin Ehlinden” eğitim programlarının ilkine ASAT Genel Müdürlüğü’nde Etkili İletişim ve Hitabet konferansı ile başladı.

TÜGVA’dan Etkili İletişim ve Hitabet konferansı

19 Haziran 2017 12:37


ASAT Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen eğitim, Türkiye Gençlik Vakfı Antalya İl Temsilciliği’nin Çalışan Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlendi.


Eğitim ve öğretim hayatını bitirmiş çalışan gençliğe yönelik ahlâk, kültürel gelişim ve maneviyat odaklı çalışmalar yürüten TÜGVA Çalışan Gençlik Koordinatörlüğü, Türkiye Gençlik Vakfı’nın benimsediği değer ve düşünceleri çalışan gençliğe aktaracak ve bununla birlikte vakfın hedeflerine ulaşmasını sağlayacak stratejileri oluşturmak, geliştirmek, ilgili projeleri ilgili makamlara sunmak amacıyla çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.


TÜGVA Antalya ile Akdeniz Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde tüm özel ve kamu kurumlarında gerçekleştirilmesi planlanan eğitim program serisinin ilki, ASAT Genel Müdürlüğü’nde Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail Ayşad Güdekli’nin Etkili İletişim ve Hitabet konferansıyla başladı. Konferans ASAT İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinesinde 50’şer dakikadan oluşan 2 ders halinde gerçekleşti.




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