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28 Haziran 2018 13:04

Tünektepe Teleferik çekim merkezi oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kenti kuş bakışı izleme fırsatı sunduğu Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri, 2018 yılının ilk 6 ayında 200 bin ziyaretçiyi zirveye taşıdı.

Tünektepe Teleferik çekim merkezi oldu

28 Haziran 2018 13:04

Teleferik Antalya’nın yeni cazibe merkezlerinden biri haline geldi.


Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Ayaklarınız yerden kesilecek’ sloganı ile hizmete açtığı Tünektepe Teleferik Projesi Antalyalıların vazgeçilmezi oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Tünektepe, havaların ısınması ve tatil mevsiminin başlamasıyla ziyaretçi akınına uğruyor. Yaz sıcağından bunalan ziyaretçileri zirvede serin bir hava karşılıyor. Teleferiğe kente gelen yerli ve yabancı turistler de büyük ilgi gösteriyor. 2018 yılının ilk 6 ayında 200 bin ziyaretçiyi zirveye taşıyan tesis, Antalya’ya gelen tatilcilerin de uğramadan gitmedikleri çekim merkezi haline geldi. 36 kabinle hizmet veren teleferik saatte bin 200 kişi taşıyabiliyor. Yaklaşık 9 dakikalık sürede 605 metre rakımdaki Tünektepe’ye ulaşabiliyor.


Tünektepe’nin zirvesinde bulunan Teleferik Sosyal Tesisleri ziyaretçilerin keyifli zaman geçirdikleri bir yaşam merkezi haline geldi. Vatandaşlar, Teleferik Kafe’nin muhteşem manzarası eşliğinde, zengin menüden yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Ayrıca kafenin etrafına yerleştirilen 4 adet dürbünle, Antalya’yı keşfetme imkânı buluyor.




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