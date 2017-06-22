Tünektepe yeni sezona hazır

Antalya’nın vizyon projelerinden olan Sarısu-Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisler projesi yeni sezona hazır. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve ANET Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Urcu ile birlikte bakım onarım çalışmalarının tamamlandığı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri’ni inceledi. Başkan Türel, restoran, kafe, ASMEK satış ünitesi ve diğer birimleri tek tek gezerek, bayramda ziyaretçi akınına uğraması beklenen tesisteki hazırlıklarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

ANTKART da geçerli

Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri yeni sezonda yeni uygulamaları ile dikkat çekiyor. Dün itibariyle Antalyalıları Tünektepe zirvesine taşımaya başlayan teleferik binişlerinde vatandaşlar Antalya Kartı kullanabiliyor. Teleferikten, engelliler, şehit yakınları, gaziler ve 0-6 yaş grubu çocuklar ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Teleferik sefer ücreti yine kişi başı 15 lira olarak belirlendi. Teleferik, Perşembe günleri hariç, her gün 10.00-18.00 saatleri arası hizmet veriyor.

Sosyal tesislerde her şey var

Büyükşehir Belediyesi, Teleferik Sosyal Tesisleri’ni Antalyalıların ailece zaman geçirebilecekleri çok özel bir yaşam merkezi olarak yeniden tasarladı. Yeni uygulamaların başında, pizza evi ve Yörük çadırı geliyor. ASMEK kurslarında el emeği göz nuru ürünlerin sergileneceği bir çarşı kuruldu. Çocuklar için mini oyun parkı da yapıldı.

14 Milyona mal oldu

Konyaaltı Sarısu’dan 650 rakımlı Tünektepe’ye 9 dakika gibi kısa bir sürede ulaşılıyor. 36 vagonla hizmet veren tesis, 14 milyon liraya mal oldu. 1706 metre uzunluğundaki teleferik hattı 36 kabini ile saatte bin 200 kişi taşıma kapasitesine sahip.