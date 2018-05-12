Tünelde kamyon bisikletlilere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saatleri Alanya girişindeki tünelde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, aynı yönde giden 3 bisikletliyle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle bisikletli Fatih Güveneş (60), Ayhan Savuk ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yola savruldu. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Fatih Güveneş’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Samsun’dan bisikletlerle Türkiye turuna çıktıları öğrenilen Güveneş’in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, yaralılar ise sağlık ekipleri tarafında ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle yolda bir süre uzun araç kuyrukları oluşarak trafik akışı yavaş ilerledi. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.