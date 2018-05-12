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12 Mayıs 2018 11:21

Tünelde kamyon bisikletlilere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 3 kişinin sürdüğü bisikletlere kamyon çarptı.

Tünelde kamyon bisikletlilere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

12 Mayıs 2018 11:21

Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.


Kaza, dün akşam saatleri Alanya girişindeki tünelde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, aynı yönde giden 3 bisikletliyle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle bisikletli Fatih Güveneş (60), Ayhan Savuk ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yola savruldu. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Fatih Güveneş’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Samsun’dan bisikletlerle Türkiye turuna çıktıları öğrenilen Güveneş’in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, yaralılar ise sağlık ekipleri tarafında ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle yolda bir süre uzun araç kuyrukları oluşarak trafik akışı yavaş ilerledi. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.




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